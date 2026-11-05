AZ Alkmaar Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

AZ ALKMAAR JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21 AZ e Juventus scendono in campo all’AFAS Stadion di Alkmaar, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere AZ Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

AZ Alkmaar Juventus: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra AZ e Juventus sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di AZ Juventus è in programma per le ore 21 di oggi, 5 novembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League AZ Juventus sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: AZ-Juventus

AZ-Juventus Dove: AFAS Stadion, Alkmaar

AFAS Stadion, Alkmaar Data: giovedì 5 novembre 2026

giovedì 5 novembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere AZ Alkmaar Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

AZ ALKMAAR (4-3-3): De Busser; Maikuma, Schouten, Hoedt, de Wit; P. Koopmeiners, Byskov, Kwakman; Weslley Patati, Kovács, Oufkir. All. Echteld.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Çelik, Douglas Luiz, McKennie, T. Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti.