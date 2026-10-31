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Udinese Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Udinese Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

UDINESE ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 18 Udinese e Roma scendono in campo al Bluenergy Stadium di Udine, partita valida per la 10a giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Udinese Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Udinese e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Udinese Roma è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 31 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Udinese Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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