Pallone d’Oro 2026, il vincitore: chi ha vinto la 70esima edizione del premio

Chi è il vincitore del Pallone d’Oro 2026? Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, a partire dalle 21 inizierà la cerimonia di premiazione del prestigioso premio calcistico ideato da France Football. Il vincitore sarà premiato a Londra (e non a Parigi) per celebrare i 70 anni dalla sua istituzione e del primo vincitore, l’inglese Stanley Matthews. Il Pallone d’Oro viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante per ogni Paese delle prime 100 nazioni secondo il ranking Fifa per il premio maschile e delle prime 50 per quello femminile. Il vincitore del Pallone d’Oro 2026 è… In aggiornamento

Candidati

Chi sarà l’erede di Ousmane Dembélé? Scopriamo insieme tutti i candidati dell’edizione 2026.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra)

Pau Cubarsí (Barcellona/Spagna)

Marc Cucurella (Chelsea-Real Madrid/Spagna)

Ousmane Dembélé (Psg/Francia)

Luis Díaz (Bayern Monaco/Colombia)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portogallo)

Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

Achraf Hakimi (Psg/Marocco)

Harry Kane (Bayern Monaco/Inghilterra)

Khvicha Kvaratskhelia (Psg/Georgia)

Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)

Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasile)

Sadio Mané (Al Nassr/Senegal)

Marquinhos (Psg/Brasile)

Lautaro Martínez (Inter/Argentina)

Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia)

Nuno Mendes (Psg/Portogallo)

Leo Messi (Inter Miami/Argentina)

João Neves (Psg/Portogallo)

Michael Olise (Bayern Monaco/Francia)

William Pacho (Psg/Ecuador)

Julián Quiñones (Al Qadsiah/Messico)

Declan Rice (Arsenal/Inghilterra)

Rodri (Manchester City-Barcellona/Spagna)

Fabián Ruiz (Psg/Spagna)

William Saliba (Arsenal/Francia)

Ferran Torres (Barcellona-Psg/Spagna)

Dayot Upamecano (Bayern Monaco/Francia)

Vinícius jr (Real Madrid/Brasile)

Vitinha (Psg/Portogallo)