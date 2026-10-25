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Lecce Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lecce Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

LECCE JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 25 ottobre 2026, alle ore 18 Lecce e Juventus scendono in campo allo stadio Via del Mare di Lecce, partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Lecce Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Lecce e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lecce Juventus è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 25 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lecce Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Gonzalez; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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