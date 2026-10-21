Inter Shakhtar Donetsk streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

INTER SHAKHTAR DONETSK STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21 Inter e Shakhtar Donetsk scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la League phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Inter Shakhtar Donetsk in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Inter Shakhtar Donetsk: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Shakhtar Donetsk è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Inter-Shakhtar Donetsk

Inter-Shakhtar Donetsk Dove : stadio San Siro, Milano

: stadio San Siro, Milano Data: mercoledì 21 ottobre 2026

mercoledì 21 ottobre 2026 Ore: 21

21 Streaming: Amazon Prime Video

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Shakhtar Donetsk in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.

SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias. All. Arda Turan.