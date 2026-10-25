Inter Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Fiorentina streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER FIORENTINA STREAMING TV – Oggi, domenica 25 ottobre 2026, alle ore 12,30 Inter e Fiorentina scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Inter Fiorentina in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Fiorentina sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Fiorentina è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 25 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Fiorentina in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli