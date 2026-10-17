Bologna Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Bologna Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

BOLOGNA INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 17 ottobre 2026, alle ore 18 Bologna e Inter scendono in campo allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, partita valida per la settima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Bologna Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Bologna e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Inter è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 17 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Piccoli. All. Palladino

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu