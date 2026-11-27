Giacomo Agostini si dice sorpreso dalla decisione di Marc Marquez di ritirarsi. Intervistato dall’Adnkronos, l’ex pilota, vincitore di 15 titoli mondiali, commenta così l’annuncio del pilota spagnolo: “È una sorpresa anche per me. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, mi aveva detto che avrebbe fatto ancora un anno o forse due, in base ai risultati della prossima stagione. ‘Se lotto per il podio ok, altrimenti meglio di no…’. Ha appena vinto un Mondiale, sono sicuro che avrebbe avuto la forza di imporsi ancora”. Agostini aggiunge: “Da una parte c’è il rammarico, perché poteva dare ancora tante emozioni a migliaia di appassionati. Dall’altra c’è una riflessione che ci può stare. Si è fermato da campione del mondo, ha chiuso in bellezza. Difficile fare meglio di così”.

Secondo l’ex centauro “oggi lascia uno dei più forti, un pilota riuscito a eguagliarmi nella classe regina con otto trionfi. Penso che ciò abbia regalato grande soddisfazione a Marc, anche se ripensandoci sono sicuro che non avrà dormito qualche notte. La passione per le due ruote è una cosa che hai dentro, per un pilota è totalizzante”. Agostini racconta di aver “conosciuto Marc quando era piccolino, eravamo in Olanda. Il nostro è sempre stato un rapporto di stima, ogni volta che mi vede mi chiama per salutarmi e abbracciarmi e a me fa sempre piacere scambiare due chiacchiere con lui. Tra noi c’è grande rispetto”.

Ora l’obiettivo di Agostino è quello di far riappacificare Marc Marquez e Valentino Rossi: “Qualche tempo fa mi hanno chiamato proprio per propormi di incontrarli a cena e spingere a una stretta di mano, diciamo così. Ho già detto che lo farei con piacere, anzi pagherei pure il conto. Nel nostro sport certe cose succedono. Quando siamo in pista c’è adrenalina, rischiamo la vita in ogni curva. E, mettendomi nei loro panni, anche io da giovane ne ho combinate tante. Quando si va così forte, chi non pensa a vincere? Ci tengo però a precisare una cosa, io sono obiettivo. Da Valentino a Marquez o Bezzecchi, pensando a oggi, ho sempre detto la mia in modo chiaro su ogni gara e ogni situazione e ho sempre dato i giusti meriti. Non mi interessa il nome del pilota, l’importante è che faccia divertire la gente. Marc e Valentino lo hanno fatto”.