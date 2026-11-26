Juventus Omonia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

JUVENTUS OMONIA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21 Juventus e Omonia scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Juventus Omonia in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Juventus Omonia: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Juventus e Omonia sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Omonia è in programma per le ore 21 di oggi, 26 novembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Juventus Omonia sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Juventus-Omonia

Juventus-Omonia Dove: Allianz Stadium, Torino

Allianz Stadium, Torino Data: giovedì 26 novembre 2026

giovedì 26 novembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Omonia in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-4-2-1) – Vicaro; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegović; Woltemade. All. Spalletti.

OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Šatka, Duverne; Andreou, Tănase, Marić; Ewandro, Diony, Montnor. All. Berg.