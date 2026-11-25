Federica Brignone si ritira a 36 anni. È la stessa campionessa olimpica, in un video pubblicato sui social, ad annunciare l’addio all’attività agonistica. L’atleta, che era tornata sugli sci a distanza di 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, ha rivelato che il dolore era troppo grande per continuare a gareggiare. “Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa sempre troppo male. Per questo motivo ho deciso di non continuare con la mia carriera agonistica! – afferma la sciatrice nel filmato – È stata sicuramente una scelta molto difficile, ma nonostante io abbia fatto di tutto per poter tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette. Vorrei però aprire il cancelletto di gara ancora un’ultima volta per salutare questo modo che tanto amo e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando”.

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“Per la nostra Federazione è una grave perdita. Allo stesso tempo dobbiamo solamente ringraziare Federica per avere portato la nostra Federazione e lo sci alpino ai massimi livelli a livello mondiale” ha dichiarato il presidente della Federazione italiana sport invernali, Flavio Roda. Nata a Milano il 14 luglio 1990, ha esordito in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007. Nel corso della sua carriera, ha disputato 363 gare in Coppa del Mondo ottenendo 85 podi complessivi tra cui 37 vittorie. Vincitrice della classifica generale in due occasioni, 2020 e 2025, ha vinto anche una Coppa del Mondo di discesa libera, una Coppa del Mondo di supergigante, due coppe di slalom gigante e una di combinata. Federica Brignone vanta anche 2 medaglie nei Mondiali juniores, e cinque medaglie mondiali: 2 ori in combinata e supergigante, e 3 argenti, 2 nello slalom gigante e uno nel supergigante. La sciatrice ha vinto anche cinque mondiali olimpiche: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi. I due ori, nel supergigante e nello slalom gigante, li ha vinti alle recenti Olimpiadi che si sono svolte a Milano-Cortina nel 2026.