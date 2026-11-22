Atalanta Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ATALANTA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 22 novembre 2026, alle ore 20,45 Atalanta e Inter scendono in campo alla New Balance Arena di Bergamo, partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Atalanta Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Atalanta e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Inter è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 22 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atalanta Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessiè, Ederson; Rowe/Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto/Bisseck; Spence/Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito/Thuram, Lautaro Martinez.