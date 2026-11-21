Napoli Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI TORINO STREAMING TV – Oggi, sabato 21 novembre 2026, alle ore 20,45 Napoli e Torino scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Napoli Torino in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Torino sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Torino è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 21 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Torino in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-5-2): Meret/Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Politano/Vergara, De Bruyne, Gilmour/Zambo Anguissa, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund.

TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim/Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams/Kulenovic, Simeone.