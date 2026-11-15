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Sport

Atp Finals 2026 a Torino streaming e tv: dove vedere i match del torneo

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AGF
di Antonio Scali
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Atp Finals 2026 a Torino streaming e tv: dove vedere i match del torneo, in chiaro, Mediaset, Italia 1, Canale 5, Sky Sport, orario, a che ora, italiani, programma

Dove vedere in tv e in streaming i match delle Atp Finals 2026? Tra i protagonisti del torneo che si disputa a Torino c’è anche un italiano, Flavio Cobolli, mentre Sinner non gioca per via dell’infortunio. Appuntamento da domenica 15 a domenica 22 novembre per il torneo che racchiude i migliori otto giocatori del mondo e le migliori otto coppie, tra cui anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ma qual è il programma e la copertura in tv? Dove vedere le Atp Finals? Sky Sport? Mediaset? Rai? E in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Mediaset, nonostante l’assenza di Jannik Sinner, darà infatti ampio spazio alle Atp Finals con numerosi studi e rubriche su Italia 1 e Canale 5. In particolare Mediaset garantirà la diretta in chiaro di un match a giornata. La telecronaca dei match è di Riccardo Trevisani e di Francesca Schiavone. Tra gli opinionisti anche Lorenzo Sonego e il presentatore Max Giusti. Tutte le partite di singolare e doppio saranno trasmesse da Sky. Nella squadra Sky ci sarà Fabio Fognini come ospite speciale, affiancando tra gli altri Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic. Le telecronache sono affidate a Luca Boschetto, Federico Ferrero e Pietro Nicolodi.

Atp Finals 2026 a Torino streaming live

Se non siete a casa, potete seguire i match delle Atp Finals 2026 in streaming su Sky Go e Now. Diretta streaming del match trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset sulla app gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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