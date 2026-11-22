Juventus Venezia streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS VENEZIA STREAMING TV – Oggi, domenica 22 novembre 2026, alle ore 12,30 Juventus e Venezia scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Juventus Venezia in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Venezia sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Venezia è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 22 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Venezia in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; McKennie/Celik, Bremer, Lucumì, Cabal; Sarr/McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic/Boga.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Basic/Busio, Sohm, Mazzocchi/Haps; Yeboah/Lauberbach, Adams.