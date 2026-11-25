Arrivano le prime parole di Jannik Sinner dopo l’operazione subita al ginocchio per l’allungamento della bandelletta ileotibiale. In un post pubblicato sui social, in cui appare sorridente, il tennista italiano scrive: “Nel corso degli ultimi mesi abbiamo provato tutto per trattare la mia lesione senza chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, il ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo e ho fatto una piccola operazione per migliorare la condizione della mia fascia iliotibiale. Mi manca davvero essere in campo, ora comincia il recupero insieme al mio team: grazie per tutto il vostro supporto, ci vediamo presto”.

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Ma quando potrà tornare a giocare Jannik Sinner? Per interventi come questo il recupero è fissato in 3/4 mesi. Il tennista, però, potrebbe anche non forzare il recupero e prendersi tutto il tempo possibile. L’atleta, quindi, potrebbe rientrare ad aprile per l’inizio della stagione sulla terra rossa che prende il via con il Masters 1000 di Monte-Carlo. Sicuramente il tennista italiano salterà gli Australian Open in programma a gennaio. L’ultima partita giocata da Sinner risale al 12 luglio scorso quando vinse il torneo di Wimbledon battendo in finale Alexander Zverev.