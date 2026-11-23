Jannik Sinner si arrende: il tennista italiano, infatti, ha deciso di operarsi per risolvere la tendinopatia esterna al ginocchio destra, detta sindrome della bandelletta ileotibiale, che lo tiene fermo da diversi mesi costringendolo a chiudere anzitempo la stagione. La decisione sarebbe arrivata dopo un consulto con il chirurgo finlandese Lasse Lempainen, considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. L’atleta, quindi, da Bolzano è partito verso la Finlandia dove verrà operato, forse già nella giornata di martedì 24 novembre, proprio dallo specialista finlandese.

Recentemente Sinner aveva dichiarato di voler rientrare in occasione degli Australian Open, in programma a febbraio, ma l’operazione chirurgica cambia i piani. I tempi di recupero per interventi come questo, infatti, sono stimati in 3/4 mesi. Il tennista, quindi, potrebbe rientrare a marzo o, più probabilmente, rimandare il rientro alla stagione sulla terra rossa, che inizierà il 4 aprile con il Masters 1000 di Monte-Carlo. Si tratta, però, solamente di ipotesi: i tempi di recupero, infatti, sono incerti. L’ultima partita giocata da Sinner risale al 12 luglio scorso quando vinse il torneo di Wimbledon battendo in finale Alexander Zverev.