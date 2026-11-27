Marc Marquez ha annunciato il suo ritiro spiegando le motivazioni in una conferenza stampa alla vigilia del suo ultimo GP della carriera, quello che si disputerà sul circuito di Valencia. Dopo aver sfogliato una serie di cartelli per rendere nota la sua decisione durante le prove libere, il campione spagnolo ha spiegato: “Sono arrivato alla mia maniera e me ne vado alla mia maniera. Sarà sicuramente uno shock non gareggiare più, avrò bisogno di tempo per capire come sarà la mia nuova vita. Continuerò ad allenarmi e a restare informa e poi vedremo”. Il centauro, che lo scorso weekend ha vinto il suo decimo titolo mondiale della sua carriera, l’ottavo nella classe regina, ha spiegato: “Avrei comunque deciso di ritirarmi, sia che fosse finita col titolo, che se non fosse finita bene. Ho sofferto molto con il braccio. Ho un contratto con Ducati, voglio ringraziarli perché hanno capito molto bene la situazione. Quando ho firmato a marzo ero super ottimista, non sapevo che avrei avuto un’altra operazione alla spalla destra e che avrei fatto ancora più fatica, che avrei avuto ancora più dolore”.

“Io sono un lottatore ma ho iniziato a sentire paura, che non è paura delle moto o della velocità. Siamo esseri umani, a volte corriamo al 100%, la passione c’è io sono veloce e mi sento competitivo. Mi sono divertito molto e voglio continuare a divertirmi ma penso sia arrivato il momento. L’ho annunciato adesso perché penso sia giusto così. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno accompagnato il mio viaggio in MotoGP” ha aggiunto Marquez. “Come mi piacerebbe essere ricordato? Non è qualcosa che si può decidere. Io ho sempre dato il 100%, ho trovato tantissimi amici nel paddock. Sono fortunato ad aver vinto molto, i successi rimarranno sempre lì. Ma è sempre difficile provare a immaginare la propria legacy. Posso dire questo: ho dato tutto il mio corpo alle moto. Ora è arrivato il momento di fermarsi”.

Riguardo al futuro afferma: “Non so ancora quello che farò in futuro. Intanto voglio godermi questo weekend di Valencia. Poi vedremo. Ma la MotoGP, come ho detto, resterà sempre una parte importante della mia vita”. Marquez, poi, ha spiegato che solo il fratello era a conoscenza della sua decisione: “Alex mi conosce molto bene e sa che se dico una cosa è perché ho già deciso. Quando gli ho comunicato il ritiro sapeva che era una decisione definitiva ed è stato subito d’accordo con me. Sa quanto ho sofferto. Per darvi un’idea mio papà l’ha saputo mercoledì sera e mia mamma stamattina. Ho annunciato tutto alla Ducati ieri sera”.