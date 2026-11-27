Marc Marquez si ritira: l’annuncio a sorpresa è arrivato durante le prime prove libere del GP di Valencia, ultimo atto della stagione della MotoGP. Inquadrato dalle telecamere, il pilota spagnolo, fresco vincitore del suo decimo titolo mondiale della sua carriera, l’ottavo nella classe regina, ha sfogliato una serie di cartelli per rendere nota la sua decisione. “Parleremo dopo ma prima di tutto grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGp. Abbiamo fatto la storia” si legge nella serie di messaggi.

A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez’s LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Poco dopo, anche Ducati, la casa motociclistica Italiana per la quale corre il pilota spagnolo, ha ufficializzato il ritiro di Marc Marquez. “È ufficiale – si legge nel comunicato – Marc Marquez ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP, e il Gran Premio di Valencia del 2026 sarà la sua ultima gara come pilota professionista e con il team Ducati. Il pilota spagnolo fornirà ulteriori dettagli a partire dalle 12:15 durante una conferenza stampa al Circuit Ricardo Tormo. Fino ad allora, nessun membro di Ducati Corse rilascerà dichiarazioni”. Le voci su un possibile ritiro di Marquez, che aveva recentemente rinnovato il contratto con la Ducati firmando per altri due anni, si erano rincorse nelle ultime settimane e non erano state smentite dal diretto interessato.