Juventus Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Lazio streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS LAZIO STREAMING TV – Oggi, domenica 18 ottobre 2026, alle ore 20,45 Juventus e Lazio scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la settima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Juventus Lazio in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Lazio sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Lazio è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 18 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Lazio in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso