Milan Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN ATALANTA STREAMING TV – Oggi, domenica 18 ottobre 2026, alle ore 18 Milan e Atalanta scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la settima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Milan Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Atalanta è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 18 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. All Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri