Roma Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Genoa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA GENOA STREAMING TV – Oggi, sabato 17 ottobre 2026, alle ore 20,45 Roma e Genoa scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la settima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Roma Genoa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Genoa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Genoa è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 17 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Genoa in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini

GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Traorè, Frendrup; Ellertsson, Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi