Barcellona Real Madrid streaming e diretta tv: dove vedere il Clàsico

Barcellona Real Madrid streaming live, tv e probabili formazioni del Clàsico

BARCELLONA REAL MADRID STREAMING TV – Questa sera, domenica 25 ottobre 2026, alle ore 21 Barcellona e Real Madrid scendono in campo al Camp Nou di Barcellona per il Clàsico, il primo della stagione 2026-2027. Dove vedere Barcellona Real Madrid in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1 e in live streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Barcellona Real Madrid è in programma per le ore 21 di oggi, domenica 25 ottobre 2026.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Barcellona Real Madrid in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di stasera:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. All. Flick

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior. All. Mourinho