Pallone d’Oro 2026: chi sono i candidati per la vittoria

Chi sono i candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2026? Mai come quest’anno c’è incertezza per sapere chi sarà il vincitore della 70esima edizione del premio, ideato da France Football. La cerimonia si svolge questa sera, 26 ottobre, eccezionalmente a Londra per celebrare i 70 anni dalla sua istituzione e del primo vincitore, l’inglese Stanley Matthews (1956). Sarà possibile seguire l’evento in diretta e in esclusiva su Dazn, anche per i non abbonati.

Candidati

Chi sarà l’erede di Ousmane Dembélé? Il Pallone d’Oro viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante per ogni Paese delle prime 100 nazioni secondo il ranking Fifa per il premio maschile e delle prime 50 per quello femminile. Scopriamo insieme tutti i candidati dell’edizione 2026.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra)

Pau Cubarsí (Barcellona/Spagna)

Marc Cucurella (Chelsea-Real Madrid/Spagna)

Ousmane Dembélé (Psg/Francia)

Luis Díaz (Bayern Monaco/Colombia)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portogallo)

Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

Achraf Hakimi (Psg/Marocco)

Harry Kane (Bayern Monaco/Inghilterra)

Khvicha Kvaratskhelia (Psg/Georgia)

Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)

Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasile)

Sadio Mané (Al Nassr/Senegal)

Marquinhos (Psg/Brasile)

Lautaro Martínez (Inter/Argentina)

Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia)

Nuno Mendes (Psg/Portogallo)

Leo Messi (Inter Miami/Argentina)

João Neves (Psg/Portogallo)

Michael Olise (Bayern Monaco/Francia)

William Pacho (Psg/Ecuador)

Julián Quiñones (Al Qadsiah/Messico)

Declan Rice (Arsenal/Inghilterra)

Rodri (Manchester City-Barcellona/Spagna)

Fabián Ruiz (Psg/Spagna)

William Saliba (Arsenal/Francia)

Ferran Torres (Barcellona-Psg/Spagna)

Dayot Upamecano (Bayern Monaco/Francia)

Vinícius jr (Real Madrid/Brasile)

Vitinha (Psg/Portogallo)