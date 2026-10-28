Milan Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 18,30 Milan e Bologna scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la nona giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Milan Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Bologna è in programma per le ore 18,30 di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Bologna in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara/Estupinan; Hutchinson, Modric, Musah/Jashari, Bartesaghi; Goncalo Ramos, Pulisic.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard/Enem, Cambiaghi.