Monza Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Monza Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MONZA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 20,45 Monza e Napoli scendono in campo allo stadio di Monza, partita valida per la nona giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Monza Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Monza e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Monza Napoli è in programma per le ore 20,45 di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Monza Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi/Kouadio, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa/Folorunsho, Mangas; Robinson/Cutrone, Mota/Ngonge; Varela.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Rafa Marin, Spinazzola/Olivera; Anguissa/Vergara, De Bruyne/Lobotka, McTominay; Politano/Giovane, Hojlund, Lang/Vergara.