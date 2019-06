Temptation Island 2019 | Programma | Coppie | Cast | Tentatori | Conduttore | Location | Streaming | Social

TEMPTATION ISLAND 2019 – Quando arriva l’estate, il pubblico di Canale 5 lo sa: è tempo di Temptation Island. Il docu-reality di Mediaset è pronto a proporre nuove coppie condivisi tra tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova relazioni longeve o semplicemente instabili.

Temptation Island è prodotto da Maria De Filippi, grande volto (e nome) di casa Mediaset che però si astiene dalla conduzione, posta nelle mani di Filippi Bisciglia.

Ogni lunedì sera, a partire dal 24 giugno 2019, andrà in onda una puntata di Temptation Island.

Il programma è giunto alla sesta edizione e vedrà sei coppie mettersi in gioco, verificando la solidità delle proprie storie d’amore in 21 giorni trascorsi nel suggestivo resort.

Temptation Island 2019 | Il programma

Temptation Island per la sesta edizione propone sei coppie in gara, che dovranno superare 21 giorni all’interno del suggestivo resort di Canale 5. Le coppie saranno divise: i fidanzati da una parte e le fidanzate dall’altra. Mentre i fidanzati trascorreranno il loro soggiorno in compagnia di 13 aitanti tentatrici (donne single), dall’altra parte le fidanzate potranno godere dello stesso vantaggio circondandosi di 13 tentatori.

Al termine dell’ultimo giorno, le coppie avranno una risposta alla domanda che li avrà spinti a partecipare a Temptation Island.

Fidanzati e fidanzate trascorreranno il loro tempo tra relax e divertimento, tra visite culturali alla scoperta delle bellezze del territorio, sport e chiacchierate con nuovi amici e amiche. L’appuntamento più atteso sarà quello del falò, un rituale del programma che vedrà fidanzati e fidanzate a confronto. Prima di arrivare all’ultimo falò, le coppie avranno modo di monitorarsi a vicenda tramite i video della redazione che mostreranno loro qual è il desiderio che prevale di più: ricongiungersi al partner o inseguire la libertà?

Temptation Island 2019 | Le coppie | Cast

Le coppie protagoniste della sesta edizione di Temptation Island saranno sei: sei fidanzati e sei fidanzate pronti a mettersi in gioco. Le coppie di quest’anno sono le seguenti:

Le riprese sono partite il 3 giugno, come ha raccontato Filippo Bisciglia, e il falò finale avverrà il 26 giugno. Secondo il conduttore, oggi in coppia si parla poco: “Quest’epoca è differente dalla nostra parlo per me che ho 42 anni. Noi impostavamo la storia anche su dei dialoghi. Oggi si parla poco, anche tra fidanzati si preferiscono messaggi e whatsapp piuttosto che dirsi le cose faccia a faccia. Tant’è che quando si ascolta la propria fidanzata parlare con altre ragazze del rapporto, questo può avere un effetto spiazzante”.

Una coppia, ancor prima di partire la messa in onda delle puntate su Canale 5, sarebbe già scoppiata come preannunciato da Maria De Filippi.

“Sono 6 coppie, la prima è già scoppiata. Nessuno di noi se lì aspettava, visto che è avvenuto dopo poche ore dall’ingresso nei villaggi. La fidanzata di uno ha preso una specie di cotta per un single. Quattro ore dopo l’inizio delle registrazioni, il fidanzato è stato convocato nel pinnettu perché vedesse cosa stava facendo la fidanzata. Lo abbiamo convocato per ben due volte. La prima volta lui ci rimane malissimo perché la fidanzata inizia a raccontare di lui dettagli che appartengono all’intimità. Lui ci resta malissimo. La seconda volta, quando viene riconvocato, reagisce male. Non dico che piange…ma quasi. Non se lo aspettava e non ce lo aspettavamo nemmeno noi”.

Temptation Island 2019 | Tentatori | Cast

Saranno 26 in tutto, 13 uomini e 13 donne a tentare le coppie del programma. Tra ragazze sensuali e avvenenti palestrati, la sesta edizione di Temptation Island potrà contare sui suoi fidati tentatori.

Tra i nomi conosciuti prima della partenza del programma possiamo menzionare:

Federica Lepanto, vincitrice della 14esima edizione del Grande Fratello;

Giulio Raselli, 29 anni e arriva dritto dai salotti di Uomini e Donne;

Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone e amico di Matteo Gentili, concorrente del GF 15;

Alessandro Cannataro, calciatore di 24 anni;

Nicolas Bovi, ex fidanzato di Beatrice Valli (ex corteggiatrice di Uomini e Donne).

Temptation Island 2019 | Conduttore

A condurre come da tradizione Temptation Island per questa sesta edizione sarà Filippo Bisciglia, il quale ha dichiarato a un’intervista a TvZap: “Si sa che non arriveranno tutte e sei le coppie alla puntata finale, poi quest’anno a spoilerare è stata anche Maria De Filippi, quindi va bene così: ci sarà un falò di confronto già nella prima puntata. Anche nelle altre edizioni era stato chiesto un falò di confronto già nella prima puntata. Quest’anno però sono state le parole a provocarlo, parole di cui lei non era a conoscenza, e non per gli atteggiamenti del fidanzato”.

Si vocifera che l’ex concorrente del Grande Fratello potrebbe essere il conduttore di Amici Vip, la versione celebrity del talent show che andrebbe in onda da settembre a novembre 2019.

Intanto, riguardo Temptation Island, il conduttore ha commentato orgoglioso: “Ringrazio tantissimo il pubblico per l’affetto che mi comunica sempre. Dicono che non è estate senza Filippo. Amano il programma e amano me, forse perché mi vedono come il ragazzo della porta accanto. Mi scrivono le lettere chiedendomi consigli sui loro fidanzamenti, per questo dico di essere la Marta Flavi 2.0. All’inizio rispondevo, poi me ne sono arrivate così tante che non so più come fare” ha raccontato a Tv Zap. Il conduttore ha però anticipato che questa edizione sarà diverse dalle precedenti: “una cosa diversa nell’edizione di quest’anno è la difficoltà di scherarsi da una parte o dall’altra. E’ più difficile capire chi sta sbagliando. Che gli spettatori prendano pure posizione, ma che siano pronti ai colpi di scena”.

Temptation Island 2019 | La location

Ma dov’è ambientato Temptation Island? Il programma ha scelto dal 2015 la cornice di Is Morus Relais, un’oasi mediterranea adatta a chi ama il mare e il relax.

L’Is Morus Relais si trova a Santa Margherita di Pula, nella zona Sud Occidentale della Sardegna.

Temptation Island 2019 | Streaming | Social

Dove guardare Temptation Island 2019? Semplice, su Canale 5. Il programma parte da lunedì 24 giugno e andrà in onda dalle 21:25. Potete trovare Canale 5 al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky. Chi vuole seguire Temptation Island in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay (previa registrazione).

Inoltre, potete seguire tutti gli account social dedicati al programma, da Facebook a Twitter per arrivare a Instagram.