Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 15 ottobre

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 15 ottobre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Paola Turci e Francesca Michielin. Nella puntata: nel servizio di Riccardo Spagnoli, Roberta Rei ripercorre la drammatica vicenda legata al centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Ospedale San Paolo di Napoli.

Una coppia, desiderosa di un secondo figlio, sceglie di ricorrere a uno dei cinque embrioni congelati e custoditi nella struttura. Il percorso di PMA va a buon fine e nasce una bambina, ma la gioia lascia presto il posto al sospetto: il gruppo sanguigno della neonata risulta del tutto incompatibile con quello dei genitori. È poi l’esame del DNA a confermare la sconvolgente verità: la piccola non è biologicamente loro figlia. Il servizio cerca di far luce su quanto accaduto, raccogliendo le testimonianze di altre coppie che attendono invano di poter utilizzare i propri embrioni congelati, al momento bloccati. Per far chiarezza e tentare di sbloccare la situazione, l’inviata interpella il direttore dell’ospedale San Paolo, l’ex primario ginecologo del reparto di PMA e i vertici dell’Asl Napoli 1 Centro.

Sono stati individuati i due minorenni, di 16 e 17 anni, sospettati di essere i responsabili delle aggressioni della cosiddetta “banda della minicar”, che ha seminato il panico a Roma. Tra le sette vittime anche l’attore Davide Iacopini, operato due volte e ancora ricoverato in gravi condizioni. Nel loro servizio, Daniele Bonistalli e Riccardo Messa ripercorrono la vicenda, ricostruendo quanto accaduto.

Inoltre, un approfondimento di Matteo Viviani farà il punto sulle calamità naturali, alla luce dei recenti eventi atmosferici che hanno messo in ginocchio parte della nostra penisola.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.