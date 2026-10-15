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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in vista del congresso della Lega, al quale si presenta come candidato segretario. Con lui si parlerà della prossima legge finanziaria, per sostenere famiglie e cittadini, e del quadro internazionale, dal ruolo di Donald Trump ai conflitti russo-ucraino e in Medio Oriente. A seguire, spazio al dibattito sul costo della vita e sul caro casa, con uno spaccato sul conflitto tra proprietari e affittuari e sulle tensioni legate ai prezzi delle locazioni. Infine, si tornerà sulla vicenda di El Koudri, accusato di strage per l’attentato di Modena, e sull’introduzione di un foro arbitrale islamico a Padova. Tra gli ospiti anche: Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte), Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Brando Benifei (Partito Democratico) e Susanna Ceccardi (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 15 ottobre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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