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Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 15 ottobre

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La festa a sorpresa per il compleanno di Berk si trasforma in un disastro quando Akif e Suzan vengono scoperti insieme nella casa al mare degli Atakul. Doruk accusa il padre davanti a tutti e rivela il tradimento a Nebahat, che decide di chiudere il loro rapporto; Akif lascia così la casa con Kaan. Dopo la scoperta della relazione tra Akif e Suzan, le conseguenze non tardano a farsi sentire. Resul accusa Suzan di avergli nascosto la verità e di non aver chiuso con Akif. Ferita dalla sua mancanza di fiducia, la donna decide di troncare definitivamente con lui e, al tempo stesso, di lasciare il lavoro. Akif la trova in lacrime e cerca di intervenire, ma lei lo implora di starle lontano. Sul fronte scolastico, Tolga provoca Harika e gli altri compagni, insinuando che Akif e Suzan siano ancora innamorati e scatenando un nuovo scontro. Intanto Ayla assume il ruolo di responsabile amministrativa dell’istituto. Omer, preoccupato per le difficoltà economiche della famiglia e per il freddo in casa, trova insieme a Ogulcan un modo per guadagnare qualche soldo vendendo acqua. Nel frattempo, Resul comunica ad Akif che la fiducia tra loro è ormai compromessa e vorrebbe interrompere la loro collaborazione. Akif, però, rifiuta una rottura immediata.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren
  • Halit Özgür Sarı: Kadir Eren
  • Aylin Akpınar: Emel Eren
  • Celil Nalçakan: Akif Atakul
  • Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen
  • Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul
  • Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan
  • Cüneyt Mete: Orhan Eren
  • Cihan Şimşek: Oğulcan Eren
  • Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin
  • Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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