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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 15 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 15 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata affronterà i recenti sviluppi su Garlasco con nuovi documenti: dal lavoro del Ris sul pc di Alberto Stasi compaiono e scompaiono elementi, proprio come gli esami del dna. Ci sarà poi un’intervista serrata e senza sconti all’ex Colonnello Generale Gennaro Cassese. Saranno ripercorsi i suoi tanti non ricordo e gli errori e le omissioni del Ris che nel 2007 portarono al rinvio a giudizio di Alberto Stasi. E ancora, per la prima volta saranno mostrati alcuni dei punti chiave della super perizia chiesta dal gip di Trieste sul caso di Liliana Resinovich: la traccia di dna maschile di Ignoto X segna o meno una svolta in questo caso? E poi il giallo di Pietracatella: dopo giorni di perquisizioni sui computer dei quattro istituti scolastici vicino al paese, ci si chiede che cosa stanno cercando gli inquirenti: è dietro le ricerche di questi pc che si nasconde l’assassino?

Tra gli ospiti della puntata il legale di Alberto Stasi Antonio De Rensis, le giornaliste Rita Cavallaro e Ilenia Petracalvina, il consulente di Andrea Sempio Armando Palmegiani, Barbara De Rossi, la magistrata Annalisa Imparato, la criminologa Barbara Fabbroni e il criminologo Marco Strano.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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