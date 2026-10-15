Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 15 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata affronterà i recenti sviluppi su Garlasco con nuovi documenti: dal lavoro del Ris sul pc di Alberto Stasi compaiono e scompaiono elementi, proprio come gli esami del dna. Ci sarà poi un’intervista serrata e senza sconti all’ex Colonnello Generale Gennaro Cassese. Saranno ripercorsi i suoi tanti non ricordo e gli errori e le omissioni del Ris che nel 2007 portarono al rinvio a giudizio di Alberto Stasi. E ancora, per la prima volta saranno mostrati alcuni dei punti chiave della super perizia chiesta dal gip di Trieste sul caso di Liliana Resinovich: la traccia di dna maschile di Ignoto X segna o meno una svolta in questo caso? E poi il giallo di Pietracatella: dopo giorni di perquisizioni sui computer dei quattro istituti scolastici vicino al paese, ci si chiede che cosa stanno cercando gli inquirenti: è dietro le ricerche di questi pc che si nasconde l’assassino?

Tra gli ospiti della puntata il legale di Alberto Stasi Antonio De Rensis, le giornaliste Rita Cavallaro e Ilenia Petracalvina, il consulente di Andrea Sempio Armando Palmegiani, Barbara De Rossi, la magistrata Annalisa Imparato, la criminologa Barbara Fabbroni e il criminologo Marco Strano.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.