Doc 4 – Nelle tue mani: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata, dal titolo “Samaritani”, Giulia e Damiano si dedicano al delicato caso di un paziente in attesa di un trapianto di rene, proprio mentre la presenza di Claudia mette in difficoltà Cesconi, che ha tenuto nascosti i suoi trascorsi con la radiologa. Nel frattempo, Andrea cerca come può di riprendersi ma, suo malgrado, viene affidato alle cure di Lidia, la dottoressa a gettone, con cui non corre buon sangue.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Era mio padre”, il ritorno di Federico mette in crisi il reparto: Lin resta molto turbata nel vedere le condizioni dell’amico, mentre Martina, ancora sconvolta dall’aggressione, fatica a stargli vicino. Doc cerca con tutte le sue forze di arrivare a una soluzione, ma deve fare i conti con Giulia e Campigli, che temono che la sua vicinanza a Federico possa far riemergere il segreto che hanno custodito così a lungo.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui: Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. Infine il nuovo ingresso di Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.