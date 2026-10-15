Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 15 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 15 ottobre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui: gli Houthi e le navi tenute in ostaggio nel Mar Rosso, mentre la guerra ridisegna gli equilibri internazionali. La manovra economica in arrivo e le giravolte di Giorgia Meloni tra Trump, Europa e promesse elettorali: chi pagherà il conto? E ancora, l’opposizione e le sue proposte su tasse, evasione e casa per i giovani: quale alternativa al governo? Parteciperanno alla puntata: l’ex Premier Paolo Gentiloni; il giornalista Michele Santoro; il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri; il leader di AVS Nicola Fratoianni; il direttore del quotidiano Domani Emiliano Fittipaldi e la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani. Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.