Arthur the King – Insieme a ogni costo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Arthur the King – Insieme a ogni costo: trama, cast e streaming del film
Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Arthur the King – Insieme a ogni costo, film del 2024 diretto da Simon Cellan Jones, tratto dall’omonimo romanzo e dalla storia vera di Mikael Lindnord e dal cane Arthur. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Durante il campionato di Raid Avventura nella Repubblica Dominicana, l’atleta americano Michael Light impara il valore dell’amicizia, della lealtà e della resilienza grazie ad un cane randagio che chiamerà Arthur.
Arthur the King – Insieme a ogni costo: il cast
Abbiamo visto la trama di Arthur the King – Insieme a ogni costo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Mark Wahlberg: Michael Light
- Simu Liu: Leo
- Juliet Rylance: Helen
- Nathalie Emmanuel: Olivia
- Ali Suliman: Chik
- Bear Grylls: se stesso
- Paul Guilfoyle: Charlie
- Rob Collins: Decker
- Roger Wasserman: Santiago
- Alani Ilongwe: John
- Elizabeth Chahin: Susan
- Cece Valentina: Ruby
Streaming e tv
Dove vedere Arthur the King – Insieme a ogni costo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.