Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Arthur the King – Insieme a ogni costo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Arthur the King – Insieme a ogni costo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Arthur the King – Insieme a ogni costo, film del 2024 diretto da Simon Cellan Jones, tratto dall’omonimo romanzo e dalla storia vera di Mikael Lindnord e dal cane Arthur. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante il campionato di Raid Avventura nella Repubblica Dominicana, l’atleta americano Michael Light impara il valore dell’amicizia, della lealtà e della resilienza grazie ad un cane randagio che chiamerà Arthur.

Arthur the King – Insieme a ogni costo: il cast

Abbiamo visto la trama di Arthur the King – Insieme a ogni costo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Mark Wahlberg: Michael Light
  • Simu Liu: Leo
  • Juliet Rylance: Helen
  • Nathalie Emmanuel: Olivia
  • Ali Suliman: Chik
  • Bear Grylls: se stesso
  • Paul Guilfoyle: Charlie
  • Rob Collins: Decker
  • Roger Wasserman: Santiago
  • Alani Ilongwe: John
  • Elizabeth Chahin: Susan
  • Cece Valentina: Ruby

Streaming e tv

Dove vedere Arthur the King – Insieme a ogni costo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 ottobre 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 14 ottobre: Tale e quale show, Il Volo – Uno per tutti
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 ottobre 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 14 ottobre: Tale e quale show, Il Volo – Uno per tutti
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la quarta puntata
TV / Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 14 ottobre 2026
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2026 su Rai 3
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Black Adam: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 14 ottobre su Rete 4
TV / Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della quarta puntata
TV / Il Volo – Uno per tutti streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ricerca