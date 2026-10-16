Perché David Parenzo non conduce (assente) L’Aria che tira oggi: il motivo. Al suo posto Ludovica Ciriello

Perché David Parenzo non conduce (assente) L’Aria che tira oggi, venerdì 16 ottobre 2026, su La7? Il noto giornalista e conduttore tv oggi, 16 ottobre, non è presente in studio. Al suo posto la collega Ludovica Ciriello che ha condotto l’edizione estiva del programma di La7. Al momento non è stato reso noto il motivo dell’assenza in studio di Parenzo. Si tratterebbe però di un’assenza momentanea. Già lunedì il conduttore dovrebbe tornare al suo posto.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché David Parenzo non conduce la puntata di oggi de L’Aria che tira, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì mattina su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.