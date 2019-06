TUTTI PAZZI PER L’ORO FILM – Tutti pazzi per l’oro, in lingua originale conosciuto con il titolo Fool’s Gold, è una commedia del 2008 diretta da Andy Tennant, regista conosciuto per aver diretto Tutta colpa dell’amore e Il cacciatore di ex.

Dopo Come farsi lasciare in 10 giorni, il duo Matthew McConaughey e Kate Hudson si mette di nuovo alla prova in un’altra commedia che coadiuva avventura e romanticismo.

La pellicola ha ricevuto anche una nomination ai Razzie Awards 2008 per la categoria di peggior attrice.

Di cosa parla Tutti pazzi per l’oro? E qual è il cast? Vediamolo insieme.

Tutti pazzi per l’oro film | Trama

Ben – conosciuto come Finn – Finnegan è un cacciatore di tesori. La sua ossessione più grande è trovare la leggendaria Dote della Regina, datata XVIII secolo: 40 casse che custodiscono un tesoro dal valore inestimabile, perduto nelle acque del mare nel 1715.

Pur di stare sulle tracce del tesoro, Finn mette a repentaglio il suo matrimonio con Tess. I due, da poco divorziati, si ritrovano a collaborare alla ricerca del famigerato tesoro appartenente a un galeone spagnolo di nome Aurelia.

Nonostante i litigi e ripicche, la non più coppia si renderà conto di non essere i soli interessati al tesoro sommerso.

La trama completa di Tutti pazzi per l’oro

Tutti pazzi per l’oro film | Cast

Chi abbiamo nel cast di Tutti pazzi per l’oro? Protagonisti di nuovo insieme sono Kate Hudson e Matthew McConaughey, reduci dall’esperienza di Come farsi lasciare in 10 giorni. Due attori molto conosciuti in quel di Hollywood, soprattutto per le commedie romantiche. Kate Hudson ha recitato in tanti film come Quasi famosi, Le quattro piume, Bride Wars – La mia migliore nemica, Tu io e Dupree e Mother’s Day.

Kate Hudson in forma dopo il parto: “Non serve allenarsi come pazze. Ecco come ho fatto”

Matthew McConaughey inveec ha recitato in film come La vita è un sogno, Prima o poi mi sposo, A casa con i suoi, La rivolta delle ex, A casa con i suoi, Magic Mike e Amistad.

In più, Tutti pazzi per l’oro vede nel cast anche Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner, Ray Winstone, Kevin Hart, Malcolm-Jamal Warner, Brian Hooks, David Roberts, Michael Mulheren, Adam LeFevre, Rohan Nichol, Roger Sciberras, Duncan Young e Xavier Fernandez.

Tutti pazzi per l’oro film | Streaming

Dove vedere Tutti pazzi per l’oro? Il film va in onda mercoledì 19 giugno 2019 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 506 per la versione HD e al tasto 106 per chi è abbonato a Sky. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay e anche recuperarlo grazie alla funzione on demand.