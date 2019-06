Oroscopo Paolo Fox estate 2019 | Previsioni | Segni | Astrologia | Astri | Luglio | Agosto

OROSCOPO PAOLO FOX ESTATE 2019 – Per alcuni l’estate può considerarsi un anno nell’anno. Una stagione a sé in cui succede di tutto, tra nuovi incontri, viaggi, nuovi amori e tanto relax dopo le fatiche di lavoro o studio dell’inverno. Ma che estate ci aspetta secondo le stelle? Quali sono i segni fortunati dell’estate 2019? Come sempre un’occhiata all’oroscopo non può che far bene, soprattutto in vista di questa nuova stagione. Ecco allora le previsioni di Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani.

Fox realizzando l’oroscopo del 2019 ha analizzato con i suoi grafici l’andamento di tutti i segni nel corso dei dodici mesi dell’anno. Per farlo ha preso in considerazione tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Ecco allora le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per l’estate 2019.

Oroscopo Paolo Fox estate 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, in amore toccate il cielo all’inizio di questa estate, a giugno, poi una leggera flessione nel mese di luglio, per cui evitate litigi con il partner. Bene agosto: potreste valutare di fare un viaggio insieme.

Sul lavoro invece l’estate comincia a rilento ma migliorerà con il passare delle settimane: se avete progetti in ballo, agosto e settembre sono i mesi più propizi.

Cari Toro, questa estate non è certo la migliore della vostra vita. Le cose andranno peggiorando tra luglio e agosto soprattutto per quanto riguarda la vostra vita sentimentale: mantenete la calma per evitare inutili litigi.

Sul lavoro una leggera flessione durante i mesi centrali, ma il tutto si recupererà presto, già a partire da settembre.

Oroscopo Paolo Fox estate 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, siete tra i segni più fortunati di questa stagione estiva secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Preparatevi dunque a fare scintille! Amore al top soprattutto ad agosto, ma attenti perché nel mese successivo si prevede un brusco calo.

In costante crescita il lavoro: approfittatene se volete cambiare vita e lanciarvi in nuove avventure.

Questi mesi saranno per voi piuttosto neutri, senza particolari scossoni né in positivo né in negativo. In amore il meglio arriverà ad agosto: per i single può essere l’occasione di rimettersi in pista.

La fortuna vi assiste, soprattutto a luglio. Se avete progetti in ballo, datevi da fare in quel mese. Le stelle sono dalla vostra parte.

Amici del Leone, abbiamo sempre detto che secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete uno dei segni fortunati di tutto questo 2019. E anche questa estate conferma le previsioni.

In amore benissimo le relazioni tra agosto e settembre, periodo al top anche per quanto riguarda il lavoro: la vostra naturale capacità di essere leader sarà premiata. Così così la fortuna.

Oroscopo Paolo Fox estate 2019 | Vergine

Cari Vergine, l’estate per voi è iniziata davvero male con un giugno a dir poco da dimenticare. Ma per fortuna il peggio è passato e adesso comincia la risalita.

In generale il mese migliore sotto tutti i punti di vista per il vostro segno è luglio. Fortuna e lavoro ad altissimi livelli: approfittatene.

Cari Bilancia, per voi l’oroscopo Fox prevede un’estate di transizione, senza particolari novità né in bene né in male. Di certo non sarà indimenticabile.

In amore attenti a non litigare con il partner: basterebbe poco in questa fase per rompere una storia anche duratura.

Amici dello Scorpione, un’estate per voi particolarmente piatta per il vostro segno secondo Paolo Fox. In amore a luglio vivrete il meglio.

Non ci sono grandi novità sul lavoro: probabilmente siete soddisfatti della vostra carriera e non avete intenzione di cambiarla.

Oroscopo Paolo Fox estate 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, un’estate 2019 non proprio indimenticabile. Rimboccatevi le maniche perché i problemi potrebbero non mancare.

Luglio è il periodo meno fortunato. Ma da lì le cose miglioreranno e arriverà la tanto attesa svolta. In amore da settembre a fine anno sarete inarrestabili.

Amici del Capricorno, che estate sensazionale per il vostro segno! In amore ripresa dopo una fine di primavera poco fortunata. Da agosto a dicembre sarete al top.

Bene tutto sommato anche il lavoro: potrebbe arrivare quella promozione o quel contratto per cui tanto vi siete sacrificati.

Cari Acquario, l’oroscopo dell’estate vi vede in una fase di leggero calo. Ma nulla di preoccupante, tranquilli. In amore, superato questo erodo, chiuderete l’anno sotto i migliori auspici.

In generale non un’estate molto fortunata. Se avete grossi progetti in ballo, forse non è il periodo giusto per farli partire.

La stagione estiva segna per voi una fase di alti, pochi, e bassi, molti. In amore il periodo meno bello è tra luglio e agosto, poi le cose miglioreranno.

Sul lavoro un leggero calo durante questi mesi, ma per fortuna da qui a fine anno spiccherete il volo.

