Ma cosa c’è stasera in tv 10 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 10 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Con il cuore nel nome di Francesco

Questa sera in prima serata su Rai 1 l’evento benefico Con il cuore nel nome di Francesco, condotto da Carlo Conti. In diretta dal Sagrato della Basilica di San Francesco d’Assisi, musica, cultura e spiritualità con l’intento di aiutare chi ha bisogno. Tanti gli ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e della solidarietà.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Piacere, sono un po’ incinta

Su Rai 2 questa sera va in onda il film Piacere, sono un po’ incinta, del 2010, con Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf, Melissa McCarthy, Jennifer Elise Cox, Adam Rose, Tom Bosley.

La trama: Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. E poiché tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Se non che, proprio il giorno deciso per l’intervento, incontra Stan (Alex O’Loughlin) e tutto prende una piega nuova e inaspettata.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 10 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 una nuova, interessante puntata di Report: tante inchieste giornalistiche nel programma condotto da Sigfrido Ranucci.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico e di attualità come sempre condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv 10 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.25 – Grande Fratello 16 – La finale

Su Canale 5 questa sera l’attesissima finale dell’edizione 2019 del Grande Fratello. Chi vincerà tra Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro,Gianmarco Onestini, Erica Piemonte, Enrico Contarin e Francesca De André?

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19.44 – C.S.I – Scena del crimine

20.35 – Spagna-Svezia (Qualificazioni Euro 2020)

Su Italia 1 questa sera va in scena allo stadio Bernabeu la partita Spagna-Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei 2020 del gruppo F. La squadra vincitrice ipotecherà seriamente la qualificazione alla competizione della prossima estate.

Programmi tv 10 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – La grande fuga

Questa sera su La7 arriva un grande classico del cinema, La grande fuga, film del 1963 con Steve McQueen, James Coburn, James Garner, Charles Bronson, Donald Pleasence, Richard Attenborough.

La trama: Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni prigionieri alleati che hanno tentato più volte di fuggire ognuno per proprio conto, vengono trasferiti in un campo tedesco caratterizzato da una sorveglianza speciale. Così gli specialisti dell’evasione si conoscono e organizzano una fuga di massa attraverso alcuni tunnel sotterranei. Malgrado parecchi di loro vengano riacciuffati o uccisi, c’è anche qualcuno che riesce a farcela e a passare oltre le linee nemiche. Tre anni dopo “I magnifici sette” Sturges ne riprende alcune strutture formali e, utilizzando parte dello stesso cast, firma un altro gioiello.

Stasera in tv 10 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d”Italia – –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Karate Kid 4

Tv 8 questa sera propone il film Karate Kid 4, quarto capitolo della celebre saga, con Noriyuki Pat Morita, Hilary Swank, Michael Ironside, Constance Towers.

La trama: La giovane Julia (Swank), un’amante degli animali, è perseguitata dall’Alpha Elite, un gruppo di teppistelli comandata dal colonnello Dugan (Ironside). Deve tornare in pista il vecchio Myiagi (Morita) che sollecitato dalla nonna della ragazza (Towers), la trasformerà in una perfetta karateka.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:15 – Uno strano desiderio

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Johnny English colpisce ancora Prima TV

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione il film Johnny English colpisce ancora, del 2018, con Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Ben Miller.

La trama: L’agente Johnny English torna in azione per salvare ancora una volta il mondo e assicurare alla giustizia il responsabile dell’attacco informatico che ha rivelato i nomi degli agenti sotto copertura al servizio di Sua Maestà. Con lo scopo di trovare l’hacker a capo di tutto, Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere la missione un successo.

Ecco il trailer:

Programmi tv 10 giugno | Sky Sport Mondiali

Cosa fanno oggi su Sky Sport Uno:

20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Canada-Camerun

Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Canada e Camerun.

Stasera in tv 10 giugno | Sky Uno

20:30 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Sky Uno una replica di Italia’s Got Talent, lo show che quest’anno ha avuto come giudici Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.