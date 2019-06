Stasera in tv 7 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Buon compleanno Pippo | Atomica bionda | Il cosmo sul comò

STASERA IN TV 7 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 7 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 7 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Buon Compleanno…Pippo

Stasera su Rai 1 arriva l’omaggio per l’83esimo compleanno di Pippo Baudo, un’autentica istituzione della televisione italiana. Tanti ospiti, i ricordi di una carriera lunga 60 anni e con grandissimi successi. Un grande appuntamento per ricordare un pezzo di storia della tv nostrana.

Pippo Baudo fa festa su Rai 1, ma con un sogno nel cassetto: ecco quale

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21.00 – Tg2 Post

21.20 – Ossessione omicida

Su Rai 2 questa sera va in onda il film Ossessione omicida, thriller del 2014 con Idris Elba, Taraji P.Henson, Henry Simmons, Leslie Bibb.

La trama: Colin Evans è un detenuto che sta scontando una pena di alcuni anni per aver causato la morte di alcune persone. Dopo aver perso la causa che lo avrebbe, in caso di vittoria, liberato definitivamente permettendogli di scontare soltanto una pena di 5 anni ed aver ascoltato i giudici mentre lo definiscono “narcisista psicopatico”, uomo violento, bugiardo e troppo sicuro di sé, che non vuole essere per nessun motivo corretto; egli uccide le sue guardie e decide di andare a trovare l’ex fidanzata nel paese in cui abitavano ed in cui stavo preparando le ormai imminenti nozze.

Ecco il trailer (in lingua originale):

Stasera in tv 7 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Smetto quando voglio – Masterclass

Questa sera su Rai 3 il film Smetto quando voglio – Masterclass, secondo dei tre capitoli della saga con protagonisti Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Luigi Lo Cascio.

La trama: Pietro Zinni e la sua banda avevano avuto un’idea geniale: creare la prima droga “legale”. Finito in galera, Zenni si vede contattato da un ispettore di polizia che gli chiede di ricostituire la sua banda e di creare una task force che fermi il dilagare delle smart drugs. Per riuscire nella missione e riavere la fedina penale pulita avrà però bisogno di nuove reclute.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Quarto grado

Su Rete 4 una nuova puntata di Quarto grado, il programma basato sui principali casi di cronaca del nostro paese, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Stasera in tv 7 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce dell’inconsistenza

21.20 – Atomica bionda

Su Canale 5 questa sera il film Atomica bionda, con Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger.

La trama: Action tratto dalla graphic novel “The Coldest City”. Sullo sfondo del Muro di Berlino, con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un’esperta agente dell’MI6 britannico viene incaricata di sgominare una pericolosa rete di spionaggio.

Ecco il trailer:

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I – La scena del crimine

21.25 – Il cosmo sul comò

Su Italia 1 questa sera Il cosmo sul comò, film del 2008 del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

La trama: I bizzarri insegnamenti di un maestro orientale ai due discepoli fanno da cornice a quattro episodi in cui Aldo, Giovanni e Giacomo vivono stravaganti peripezie. Una volta sono amici alle prese con il desiderio di paternità di uno di loro; quindi organizzano la partenza per le vacanze, in un crescendo di equivoci e imprevisti. Sono poi protagonisti della vita naif di una parrocchia di periferia; infine, diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca, trasmigrando da un quadro all’altro.

Programmi tv 7 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 un nuovo appuntamento con Propaganda Live: Diego Bianchi, in arte Zoro, insieme a tutta la sua banda commenteranno con la consueta ironia tutte le notizie dell’ultima settimana.

Stasera in tv 7 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monferrato

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Napoli

Tv8 questa sera propone Bruno Barbieri – 4 Hotel Napoli, lo show condotto dal popolare giudice di MasterChef che visita quattro strutture alberghiere analizzandone pregi e difetti. Chi sarà il vincitore della sfida nella città di Napoli?

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

20:05 – Catch-22 Ep. 6

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La truffa dei Logan Prima TV

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione il film La truffa dei Logan, con Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Hilary Swank, Daniel Craig, Katherine Waterston, Sebastian Stan.

La trama: Jimmy Logan, ex quarterback con una gamba offesa, e Clyde Logan, veterano dell’Iraq senza un braccio, decidono di organizzare una rapina. Separato dalla consorte e licenziato dal boss l’uno, single con pub l’altro, i Logan vivono nell’America rurale, collezionano una sfortuna eterna e perpetuano una maledizione familiare. Ma quella superstizione, esemplificata dal corso disastroso delle loro esistenze, diventa la loro chance: una buona copertura (chi accuserebbe mai due storpi?) e una buona occasione (giunti a questo punto, i Logan non hanno niente da perdere).

Ecco il trailer:

Programmi tv 7 giugno | Sky Sport Uno

Cosa fanno oggi su Sky Sport Uno:

21.00 – Le signore del calcio – Carolina Morace

21.30 – Italia-Mali Quarti di finale Mondiale Under 20

Stasera in tv 7 giugno | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – 4 ristoranti Spagna

Sky Uno trasmette 4 ristoranti Spagna, il cooking show presentato dall’attore e cuoco Marc Ribas.