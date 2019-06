NETFLIX SERIE TV ESTATE – Cosa vedere quest’estate su Netflix? Il catalogo è vasto, ma Netflix punta alla qualità e promette al suo pubblico serie memorabili. Tra grandi ritorni e nuove (beh, non proprio nuove) proposte, il colossal dello streaming promette una grande stagione televisiva proprio quando il palinsesto italiano si ferma.

Cosa guardare? Ve lo dice Netflix.

1. Netflix serie tv estate | La casa di carta

La casa di carta, conosciuta in lingua originale come La casa de papel, torna con la terza stagione. Dove eravamo rimasti? I nostri rapinatori preferiti sono riusciti a scappare dalla zecca spagnola portando con sé il bottino, perdendo però un compagno per strada: Berlin infatti è stato ucciso dai colpi di pistola della polizia intrufolatasi nell’edificio. Il professore si è ricongiunto con la sua amata e ogni coppia ha avuto il suo happy ending. Ma cosa succederà nella terza stagione? Niente di positivo, stando ai diversi trailer divulgati da Netflix: l’ultimo ci ha spiegato che i nostri rapinatori preferiti avranno di nuovo a che fare con la legge e con un compagno catturato.

2. Netflix serie tv estate | Stranger Things

Anche Stranger Things torna con la terza stagione. Il piccolo gioiellino Netflix propone una nuova versione dei suoi personaggi, una sorta di rinascita 2.0: da bambini, i protagonisti di Stranger Things sono ormai adolescenti e dovranno affrontare altri problemi della vita, oltre a quelli causati dal Sottosopra. La serie evento vi aspetta su Netflix il 4 luglio: pronti a sparare fuochi d’artificio?

3. Netflix serie tv estate | Glee

A partire dal 30 giugno, Netflix farà posto a Glee. La serie televisiva musical è andata in onda su FOX per sei stagioni ed è terminata nel 2015, raccontando le avventure di un gruppo di adolescenti disadattati la cui passione per il canto li ha portati ad iscriversi al Glee Club, capitanato da Mr Schuester. Rachel, Finn, Mercedes, Kurt, Sam, Quinn e tanti altri personaggi hanno costruito una serie che a parlarne oggi sa di nostalgia, dedicando ogni episodio a una tematica (e filo musicale) particolare, mandando un unico e importante messaggio: mai smettere di crederci (Don’t stop believin’).

4. Netflix serie tv estate | Black Mirror

Quinta stagione per Black Mirror, la serie cult approdata in casa Netflix che dal 5 giugno ha intenzione di lasciare i suoi fan a bocca aperta. Nuovi episodi il cui filo conduttore resta sempre uno: la tecnologia e l’impatto che ha nelle nostre vite. Tra i protagonisti dei vari episodi compare anche Miley Cyrus che interpreta una celebrity tormentata dal peso della fama.

5. Netflix serie tv estate | Jessica Jones

Jessica Jones non è un’eroina. L’ha ribadito più volte nel corso delle precedenti due stagioni e questa terza potrebbe darle ragione. La Marvel ha puntato molto sulle sue serie televisive e Jessica Jones è uno dei prodotti più amati. Dopo l’andamento altalenante della precedente stagione, Netflix ha deciso di concedere a Jessica un ultimo capitolo per concludere la sua storia. Il ritorno è previsto il 14 giugno.

6. Netflix serie tv estate | Orange is the new black

Orange is the new black è stato uno dei primi grandi successi di Netflix, quando il colossal dello streaming non aveva ancora il nome che calza oggi. La serie ha riscosso un ottimo successo nel corso degli anni e il 26 luglio 2019 torna con l’ultima stagione. Pronti a salutare Piper e le altre portentose carcerate?

7. Netflix serie tv estate | 3%

Un’altra serie distopica firmata Netflix è 3%, ambientata in un futuro dove le persone hanno la possibilità di andare al lato migliore di un mondo diviso tra progresso e devastazione. Tramite una serie di prove, verrà estrapolato il 3% dei candidati che avrà successo nell’impresa. Offshore è il nome del “lato migliore” del mondo, al restante 97% della popolazione tocca una gigantesca favela. Il 7 giugno 2019 arriva la nuova stagione su Netflix.

8. Netflix serie tv estate | Glow

Un’altra novità Netflx è Glow, una serie che racconta le vicende delle prime lottatrici di wrestling della storia. Ambientato a Las Vegas, Glow ripesca il fascino degli anni ’80 e lo racconta tramite donne forti ed eccentriche; e quelle stesse donne stanno per tornare su Netflix il 9 agosto.