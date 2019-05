🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Ciao Darwin Canale 5 | Puntata 24 maggio 2019 | Orario | Squadre | Umani contro Mutanti

STASERA IN TV CIAO DARWIN CANALE 5 – Sarà un venerdì sera un po’ meno allegro del solito, quello che passeranno questa sera tutti gli appassionati di Ciao Darwin 8. L’amatissimo programma condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, arriva infatti stasera alla sua ultima puntata della stagione, la numero dieci.

Una stagione caratterizzata da mille risate, momenti di vero divertimento, ma anche da una valanga di polemiche provocate dall’incidente che ha colpito Gabriele Marchetti, concorrente finito in ospedale qualche settimana fa e che rischia di rimanere paralizzato a causa di una caduta sul gioco dei rulli, sottoposto a sequestro e non più utilizzato.

Questa sera dunque sarà l’ultimo atto di Ciao Darwin: l’ultima possibilità per quest’anno, dunque, di passare una serata in piena spensieratezza con le avventure dei singolari concorrenti del gioco. Senza dimenticare lo spettacolo di Madre Natura: una bellissima modella (diversa in ogni puntata) che gestisce il meccanismo della casualità, che seleziona il concorrente che deve partecipare ad ogni gioco.

Stasera in tv Ciao Darwin Canale 5 | Le squadre della puntata di stasera

Quali saranno dunque le due squadre che si sfideranno stasera in tv a Ciao Darwin? Le anticipazioni della puntata di stasera dicono che nello studio Mediaset ci sarà la sfida Umani contro Mutanti.

A guidare le squadre saranno Claudia Ruggeri, volto noto del programma “Avanti un altro” condotto sempre da Bonolis, e il Ken Umano, Rodrigo Alves, sottoposto a una serie di interventi chirurgici per assomigliare il più possibile al fidanzato della bambola Barbie.

I giochi della puntata di stasera saranno i soliti: a spasso nel tempo, il Gerodrome (senza il gioco dei rulli), il faccia a faccia e poi il grande quiz.

Stasera in tv Ciao Darwin Canale 5 | Orario

A che ora sarà stasera Ciao Darwin 8? L’appuntamento con il programma di Bonolis è a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Non perdetevi dunque l’ultima puntata di Ciao Darwin.

