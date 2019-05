Elezioni europee 2019: i programmi dei partiti italiani

Programmi partiti elezioni europee 2019 | Dal 23 al 26 maggio 2019 i cittadini di 28 stati sono chiamati alle urne per le elezioni europee 2019. Oltre 400 milioni di persone potranno esprimere il loro voto per rinnovare i 750 parlamentari del Parlamento europeo.

Tutte le liste, tra le 17 ammesse, che supereranno la soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti, entreranno all’Europarlamento per la prossima legislatura della durata di cinque anni.

Ciascun candidato può presentarsi in un solo paese dell’Ue. In Italia l’età minima per candidarsi è 25 anni. L’Italia ha diritto a 73 seggi dei 751 totali dell’Europarlamento.

Programmi europee 2019 | Quanti sono i seggi per ciascuna circoscrizione e come si assegnano

I programmi potranno essere portati avanti solo dalle liste che riceveranno il maggior numero di voti.

Le liste di candidati sono state presentate, per ognuna delle 5 circoscrizioni in cui è diviso il territorio italiano, nel 40esimo o 39esimo giorno antecedente quello del voto. Nel 2019 la data di scadenza della presentazione dei candidati elezioni europee 2019 era il 17 aprile.

Ogni circoscrizione elegge un diverso numero di eurodeputati, così divisi.

Circoscrizione Nord-Ovest: 20 seggi

Circoscrizione Nord-Est: 15 seggi

Circoscrizione Centro: 15 seggi

Circoscrizione Sud: 15 seggi

Circoscrizione Isole: 15 seggi

Accedono al riparto dei seggi, assegnati in base al sistema elettorale proporzionale, le liste che superano la soglia di sbarramento del 4 per cento.

I seggi in palio per l’Italia sono 73. I seggi vengono assegnati a ciascuna lista su base circoscrizionale. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle varie liste di ogni circoscrizione.

Programmi partiti elezioni europee 2019 | Candidati

Dietro i programmi per le europee 2019, ci sono dei volti: i candidati dei vari partiti (qui potete trovare tutti i candidati alle elezioni europee 2019).