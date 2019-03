Formula 1 streaming e diretta tv | Dove vedere tutte le gare del 2019

FORMULA 1 STREAMING – Ci siamo: il 16 marzo in Australia ripartono tutte le emozioni del mondiale di Formula 1. L’uomo da battere in questo 2019 è di certo Lewis Hamilton, campione in carica grazie al fantastico campionato che ha corso nel 2018 con la sua Mercedes.

Il pubblico italiano, invece, spera che sia finalmente l’annata giusta per la Ferrari, che quest’anno ha anche un volto nuovo: sarà infatti Charles Leclerc ad affiancare Sebastian Vettel e ad aiutarlo nella sua corsa alla vittoria finale.

Tutto sul mondiale 2019 di Formula 1

Il calendario completo del mondiale di Formula 1 2019

Ma dove vedere tutti i 21 Gp di Formula 1 di quest’anno? Su Sky Sport o su Tv8? E sulla Rai? Di seguito tutte le risposte.

Formula 1 streaming | Dove vederla in tv live e/o in differita

Il campionato di Formula 1, come lo scorso anno, sarà visibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sport di Sky. La tv satellitare infatti si è aggiudicata tutti i diritti per la trasmissione in diretta dei 21 Gran Premi di questa stagione: i programmi iniziano il giovedì con le interviste ai piloti, poi il venerdì è il turno delle prove libere, il sabato delle qualifiche e la domenica della gara.

In tv, dunque, è possibile seguire tutte le gare di Formula 1 ai canali 201 e 207 di Sky Sport.

Alcune gare (4 su 21) però saranno trasmesse in diretta anche in chiaro, quindi completamente gratis, su TV8. Tutti gli altri GP, invece, saranno trasmessi lo stesso su TV8, ma solo in differita (gli orari variano per ogni gara).

Un solo Gp invece (quello d’Italia dell’8 settembre 2019) sarà visibile in chiaro, gratis, su Rai 1.

Formula 1 streaming | Dove vederla in live streaming

Se non potete guardare le varie gare del mondiale in diretta in tv, su Sky o su TV8, non temete: la Formula 1 2019 sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarla però bisogna essere comunque abbonati alla pay tv. A questo punto, basta scaricare l’omonima app (disponibile sia per iOS che per Android) ed effettuare poi l’accesso con le proprie credenziali.

Formula 1 streaming | I GP trasmessi in chiaro (gratis) e in diretta su TV8

Come detto, il canale 108 del digitale terrestre (TV8) trasmetterà tutti e 21 i Gran Premi, ma 17 di questi saranno in differita. Diverso il discorso solo per gli ultimi quattro, che verranno trasmessi in diretta e in chiaro. Ecco quali sono:

27 ottobre ore 13.10 – GP Messico a Città del Messico

a Città del Messico 3 novembre ore 13.10 – GP USA ad Austin

ad Austin 17 novembre ore 15.10 – GP Brasile a San Paolo

a San Paolo 1 dicembre ore 17.10 – GP Abu Dhabi a Yas Marina