Il governo del Movimento Cinque Stelle, quello che ha sempre protestato contro il salvataggio delle banche, ha deciso di concedere la garanzia pubblica a Banca Carige. Il consiglio dei ministri, riunito d’urgenza, ha approvato un decreto in favore dell’Istituto di Genova, aprendo alla possibilità di nazionalizzazione.

Salvataggio Carige | Il decreto del 7 gennaio 2019

Nel decreto varato il 7 gennaio si prevede l’accesso per la Banca “a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia”.

Si tratta di una misura, nelle intenzioni dell’esecutivo, volta a proteggere i risparmi. Le garanzie pubbliche a Carige nel caso di emissione di nuove obbligazioni, saranno concesse nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e in accordo con le istituzioni comunitarie.

Nello stesso decreto si legge che, a causa degli esiti dell’esercizio di stress a cui la banca è stata recentemente sottoposta, è prevista la possibilità di accedere, dietro richiesta, a una “ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale”.

Carige è stata fondata nel 1483, ha oltre 55.000 azionisti. Quest’anno è sospesa dalla borsa perché lo ha chiesto il gruppo, per non affossare ancora il titolo.

Nelle settimane scorse la banca non aveva effettuato l’aumento di capitale, destando la preoccupazione dell’Europa per la solidità dell’Istituto. Il governo allora è corso ai ripari per rassicurare mercato e investitori. La banca non ha fatto la capitalizzazione perché il suo azionista di maggiornanza, Malacalza, ha votato di no in assemblea.

Le tappe degli aiuti forniti dal governo sono due: la prima prevede la garanzia sulle nuove emissioni, la seconda, più estrema, prevede che lo Stato diventi, dietro richiesta, azionista di Carige. Si tratta di quello che era accaduto nel 2016 con Monte dei Paschi di Siena, quando il ministero dell’Economia diventò azionista.

La ricapitalizzazione precauzionale consiste nella sottoscrizione di fondi propri da parte di uno Stato in una banca solvibile, per rimediare a una grave perturbazione dell’economia del Paese e di preservare la stabilità finanziaria. Si tratta tuttavia di una misura di estrema ratio.

“Il governo ha approvato un decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della banca Carige, in modo da consentire all’amministrazione straordinaria di recente insediata di perseguire in piena sicurezza il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio delle attività dell’impresa bancaria”, ha dichiarato il premier Conte dopo il Consiglio dei ministri.