Il 13 maggio il convegno “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese” organizzato da Intesa Sanpaolo

Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 9,30 al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano si terrà il convegno, organizzato da Intesa Sanpaolo, “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese”. Ad aprire i lavori sarà Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo. Di seguito il programma e gli ospiti che interverranno:

Adattamento climatico: costruire la resilienza oltre l’emergenza

Introduzione – Enrico Giovannini, Direttore Scientifico Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), già Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Tavola rotonda

Sara Agostoni, Chief Sustainability Officer ICAM

Enrico Giovannini, Direttore Scientifico ASviS, già Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Marco Pastorello, Chief Transformation Officer Acea

Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese, Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo

Transizione energetica: sfide e nuove opportunità per il futuro dell’industria

Introduzione – Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM – Centro Studi e Ricerche

Tavola rotonda

Francesco Beccali, Chief Financial Officer Terna

Riccardo Dutto, Responsabile Industry Infrastructure, Divisione IMI CIB Intesa Sanpaolo

Nicola Pesaresi, Deputy Director for Energy, DG Comp – Commissione Europea

Nicola Pochettino, Direttore Energia e Ambiente, Direzione dei Progetti BEI

Keynote speech Enrico Letta, Presidente Institut Jacques Delors, Dean IE School of Politics, Economics & Global Affairs – IE University di Madrid, Presidente AREL

Chiusura lavori

Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer Intesa Sanpaolo