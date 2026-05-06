Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

Busitalia: in arrivo due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Umbria e Toscana

Immagine di copertina

Il servizio sarà attivo dal 1° giugno

di Redazione TPI

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno.

Nel dettaglio, sono previsti ogni giorno autobus fra Crotone e Perugia con fermate a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Marina di Pietrapaola, Marina di Calopezzati, Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Cantinella, Sibari, Spezzano Albanese e Roma. Saranno inoltre attivi collegamenti quotidiani fra Catanzaro e Siena con fermate a Cosenza, Rende, Castrovillari, Lauria, Lagonegro, Sala Consilina, Eboli e Roma.

I nuovi servizi, inoltre, si integrano con l’offerta ferroviaria di Trenitalia, ampliando le possibilità di viaggio da Roma verso il Centro e il Nord Italia. I due collegamenti si inseriscono così in un più ampio progetto volto a rafforzare l’integrazione tra autobus e treno e a valorizzare i principali nodi di interscambio, a beneficio dei territori e dei viaggiatori.

Il servizio verrà svolto con autobus di ultima generazione, con la livrea rossa di Busitalia, progettati per garantire elevati standard di comfort, accessibilità e sicurezza anche nei viaggi di media e lunga percorrenza. I mezzi sono dotati di sedili reclinabili, monitor informativi, impianti di climatizzazione, Wi-Fi, prese USB, toilette e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

I biglietti sono già acquistabili sul sito di Trenitalia e Busitalia, tramite App, a bordo o nei punti vendita abilitati.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Economia / Il 13 maggio il convegno “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese” organizzato da Intesa Sanpaolo
Economia / Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthur e l’impegno per l’economia circolare
Economia / Caro energia, per l’Fmi famiglie italiane tra le più colpite in Europa
Ti potrebbe interessare
Economia / Il 13 maggio il convegno “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese” organizzato da Intesa Sanpaolo
Economia / Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthur e l’impegno per l’economia circolare
Economia / Caro energia, per l’Fmi famiglie italiane tra le più colpite in Europa
Economia / Trenitalia (Gruppo FS): circa 6,5 milioni di persone in viaggio nel ponte del Primo maggio
Economia / Luca Dal Fabbro (Iren) premiato come Top Manager del 2025
Economia / FS Engineering, prima tra le società di ingegneria in Italia
Economia / L’allarme di Confindustria: “Rischiamo la più grave crisi energetica della storia”
Economia / Acquisto casa: come risparmiare grazie al notaio
Economia / Quest’anno l’Italia potrebbe superare la Grecia e diventare il Paese più indebitato dell’Eurozona
Economia / Stellantis vende la fabbrica di Cassino ai cinesi di Dongfeng? L’indiscrezione di Bloomberg
Ricerca