Offerta “fuga dal Coronavirus”: la gaffe dell’hotel sardo con la pubblicità sull’epidemia

Nei giorni in cui dalle autorità arriva l’invito a rimanere quanto più possibile a casa per fermare la diffusione del coronavirus in Italia, desta indignazione l’annuncio pubblicitario di un hotel sardo che punta proprio sulla “fuga dal Covid-19” per attirare clienti.

L’annuncio, che è stato rimosso dal sito dell’albergo, è ancora visibile tra i risultati di ricerca su Google. “Offerta Fuga dal Covid-19 in Sardegna. se prenoti entro il 30 aprile potrai disdire senza penali!”, vi si legge. “In Ogliastra è tutto tranquillo, da noi non ci sono misure restrittive causate dal coronavirus”.

L’albergo in questione, contattato telefonicamente da TPI, ha specificato che l’offerta è stata pubblicata “diversi giorni prima” del decreto adottato dal governo la notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, che limita gli spostamenti per la Lombardia a per 14 province più duramente colpite dal coronavirus.

“Il post ora è stato rimosso, ma qualcosa purtroppo è ancora rimasto online”, ha dichiarato un’addetta al ricevimento dell’hotel. “Volevamo lanciare un messaggio di speranza per la prossima stagione, con tariffe più flessibili per eventuali disdette. Ci dispiace che questo messaggio sia stato travisato”.

