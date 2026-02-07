Sembra l’Inghilterra medievale, ma siamo in Italia: i castelli più belli da scoprire

In Italia c’è una regione in cui è possibile ammirare alcuni dei più antichi castelli medievali. Un panorama mozzafiato che diventa una vera favola.

Strutture ancora oggi ricche di fascino e mistero, i famosi castelli medievali sono i monumenti più visitati e che regalano ai visitatori un viaggio senza tempo attraverso le diverse stanze ricche di cimeli e oggetti dell’epoca. Uno scenario che è possibile vedere soprattutto in Inghilterra, anche se nel Bel Paese sono presenti dei bellissimi castelli, da visitare soprattutto nel mese di novembre grazie ai colori tipici del periodo.

I castelli medievali più belli d’Italia

La regione da visitare, se si vuole godere di queste bellezze monumentali, è la Valle d’Aosta. Si tratta di una meta ideale per chi ama la montagna e trascorrere del tempo sulla pista da sci. Un luogo che è legato anche ad una ricca tradizione culinaria, oltre che alla presenza di castelli medievali di cui soprattutto cinque sono i più belli. Il Castello di Fénis è ad esempio un vero simbolo della regione, grazie soprattutto alle torri merlate e alle mura possenti. A differenza di tanti altri monumenti, non è stato costruito per ragioni militari. Il castello era infatti la residenza signorile della famiglia Challant, una delle più influenti del Medioevo. Nel Castello si possono ammirare affreschi quattrocenteschi di grande valore che vanno a raffigurare santi e cavalieri.

In più si può visitare il Castello di Issogne, che rappresenta la testimonianza del Rinascimento valdostano e che è posizionato nel fondovalle della Dora Baltea, di fronte al castello di Verrès. All’esterno presenta un aspetto molto sobrio ma le stanze interne sono ricche e contengono affreschi rinascimentali che rappresentano scene di vita quotidiana. Il Castello di Verrès è invece diventato il simbolo dell’architettura medievale ed è situato su uno sperone di roccia che domina l’abitato di Verrès e la valle della Dora Baltea. Questa posizione dava la possibilità di avere il controllo su tutta la regione. Le sale interne sono però molto spoglie.

Gli ultimi due castelli – imperdibili – da visitare sono infine il Castello di Sarriod de La Tour, a Saint-Perre, e il Castello Reale di Sarre, situato a pochi chilometri da Aosta. Tutti questi castelli conservano quindi ancora oggi il pieno fascino medievale del periodo in cui sono stati costruiti. Quando si visitano questi luoghi, si respira ancora quel fascino medievale di un tempo, regalando così ai turisti e a chiunque voglia visitare il luogo un viaggio nel tempo che ha un valore inestimabile.