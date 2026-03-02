Icona app
Viaggi
Viaggi

Lo chiamano il piccolo Tibet italiano: dove si trova e come visitarlo

Immagine di copertina
Dove si trova il "Piccolo Tibet italiano" Fonte AGF
di

Il termine “Tibet d’Italia” può sembrare strano quando lo si applica a una zona montuosa del nostro Paese, ma se pensiamo a Campo Imperatore, in Abruzzo, l’associazione non è poi così scontata.

Con il suo altopiano vasto e solitario, spesso ricoperto da neve, il paesaggio di Campo Imperatore richiama, in modo sorprendente, le steppe del Tibet, seppur per motivi diversi.

Relax e natura incontaminata

Come il Tibet, Campo Imperatore è un luogo dove la natura sembra essersi fermata nel tempo. Situato a circa 1500 metri di altitudine, l’altipiano raggiunge anche i 2100 metri nei punti più alti, offrendo uno spettacolo incredibile di bellezza selvaggia.

La sensazione che si prova percorrendo questo luogo è quella di trovarsi in un deserto di montagna, con una vastità che evoca tranquillità e isolamento, proprio come i grandi altipiani asiatici.

Ma se il Tibet è noto per le sue estese praterie e la sua altitudine estrema, Campo Imperatore si distingue per una bellezza più pacata, quasi mistica.

La sua “steppa naturale” è un angolo di terra che d’inverno assume una bellezza che solo un paesaggio innevato può regalare: un silenzio quasi irreale, interrotto solo dal vento che soffia tra le rocce e dalle vette che si stagliano all’orizzonte.

Questo luogo nel cuore dell’Abruzzo è anche una meta apprezzata dagli appassionati di montagna, per le sue escursioni e per le opportunità di attività all’aperto.

Se d’inverno il paesaggio si trasforma in un paradiso per gli amanti delle ciaspole e delle escursioni sulla neve, in estate l’altipiano diventa un punto di partenza ideale per trekking e passeggiate nella natura selvaggia.

Come il Tibet, Campo Imperatore è una terra di altitudini significative, ma più che per la sua geografia, è la sensazione di solitudine e di intimità con la natura che lo rende speciale.

Non ci sono folle rumorose, ma un paesaggio che invita alla riflessione e alla connessione profonda con il mondo naturale.

Un angolo d’Italia che, pur nella sua maestosità, mantiene quella pace e tranquillità che solo un luogo come il Tibet riesce a offrire.

