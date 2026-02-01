Icona app
Viaggi

Non solo Giappone: dove e quando vedere la fioritura dei ciliegi in Italia

Immagine di copertina
Dove vedere la fioritura dei ciliegi - tpi.it
di

Paesaggi rosa e la natura che si risveglia. Non serve andare in Giappone per ammirare uno spettacolo unico come quello della fioritura dei ciliegi. Nonostante l’inverno che avanza, molti italiani stanno già correndo mentalmente verso la primavera, tra i periodi dell’anno più amati, proprio perché come sinonimi ha due parole magiche: risveglio e rinascita. Il paesaggio cambia faccia, i colori si accendono, l’aria diventa più calda. Non si tratta insomma solo di un fenomeno botanico, quello della fioritura, ma di una vera e propria esperienza che invita alla riflessione e al silenzio.

Mentre in Giappone questo momento prezioso è legato al rituale dell’hanami, in Italia esistono in luoghi che sono inconsapevolmente in grado di regalare la stessa magia.

Dove assistere alla fioritura dei ciliegi in Italia

Il periodo ideale è quello che va indicativamente dalla fine di marzo alla metà di aprile, con variazioni che sono legate al clima e alle varietà. Un intervallo molto breve che dà la possibilità ai viaggiatori e agli appassionati di pianificare con attenzione le proprie vacanze per poter assistere a uno spettacolo unico. Il primo posto da visitare è il Piemonte dove, alle porte di Torino, Pecetto Torinese è una meta simbolo della fioritura primaverile. I ciliegi diventano i veri protagonisti del paesaggio collinare e, nel periodo della loro fioritura, vengono anche organizzati concerti e appuntamenti culturali, dove si fondono natura e patrimonio storico.

fioritura dei ciliegi dove vederla
Dove vedere la fioritura dei ciliegi – tpi.it

In Lombardia, a Milano si può assistere alla nascita dei ciliegi visitando diversi luoghi bellissimi come il Giardino Teresa Pomodoro e la Collina dei Ciliegi in Bicocca. In Brianza, il grande ciliegio di Besana in Brianza è invece un vero e proprio monumento naturale, spesso meta di appassionati e fotografi. Nel territorio veneto, lungo la Strada del Soave, in provincia di Verona, i ciliegi e i vigneti creano invece un contrasto cromatico suggestivo. Nella zona di Marostica, basta passeggiare tra i filari in fiore per riscoprire il profondo legame tra agricoltura e paesaggio.

Un altro territorio ideale per la fioritura è la valle dei ciliegi, tra Vignola e Marano sul Panaro, in Emilia Romagna. La Valle del Panaro è infatti una delle aree più famose per la fioritura, con percorsi ciclabili e sentieri che danno la possibilità di attraversare coltivazioni storiche, con la Rocca di Vignola che domina tutto il panorama. Nel Lazio, ci si può recare invece al laghetto dell’EUR, dove centinaia di ciliegi donati dal Giappone creano uno scenario iconico. A offrire angoli silenziosi dove ammirare la fioritura sono anche l’Orto Botanico e Villa Doria Pamphilj. 

In Puglia è infine possibile ammirare i ciliegi di Turi, con passeggiate ed eventi legati alla tradizione agricola, mentre in Sardegna la vallata di Villacidro, che unisce il momento della fioritura alla cultura locale.

.
