Villarreal Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

VILLARREAL NAPOLI STREAMING TV – Questa sera, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 21 Villarreal e Napoli scendono in campo allo stadio della Ceramica, partita valida per league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Villarreal Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Villarreal Napoli: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Villarreal e Napoli sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Villarreal Napoli è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 13 ottobre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Villarreal Napoli sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Villarreal-Napoli

Villarreal-Napoli Dove : stadio della Ceramica

: stadio della Ceramica Data: martedì 13 ottobre 2026

martedì 13 ottobre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Villarreal Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

VILLARREAL (4-4-2): Gulácsi; Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño; Comesaña, Saliba, Gueye, Buchanan; Mikautadze, Oluwaseyi. All. Pérez.

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Neres; Højlund. All. Allegri.